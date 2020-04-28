«Нельзя забегать вперед, рискуя откатиться назад»: публикуем главное из обращения Владимира Путина 28 апреля

Президент сообщил, что ранее проводилось 2,5 тысячи исследований на коронавирус, а сейчас — более 150 тысяч тестов в день. Он пообещал, что охват тестирования будет постоянно увеличиваться, так же как и количество произведенных защитных костюмов для медицинского персонала. Путин поручил правительству и Минпромторгу ежедневно наращивать производство по дефицитным позициям.



Президент призвал губернаторов быть готовыми к любому сценарию и использовать любую возможность нарастить ресурсы, даже если их сейчас достаточно. Минздраву он поручил мониторить ситуацию ежедневно и действовать на опережение.



Владимир Путин напомнил, что нам удалось остановить развитие эпидемии, но пик еще не пройден: «Риски заразиться выходят на верхнюю планку. От всех нас потребуется предельная собранность. Чем строже мы будем следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это пройдет». В связи с этим он огласил четыре решения:



1. Сделать ранее рабочие дни 6, 7 и 8 мая выходными с сохранением заработной платы. Президент уточнил, что соблюдение режима самоизоляции во время праздничных дней — критично. Таким образом, россияне будут отдыхать до 11 мая включительно.



2. Главы субъектов федерации сохранят дополнительные полномочия, все чиновники будут на рабочих местах все эти дни.



3. Правительству и Роспотребнадзору к 5 мая необходимо подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, при условии благоприятной эпидемиологической ситуации. Президент прокомментировал, что когда в одних регионах пройдет пик, в других ситуация будет напряженной, поэтому одномоментной отмены ограничений для всей России не будет.



4. Правительству в ближайшее время необходимо разработать очередной пакет мер поддержки экономики и граждан.