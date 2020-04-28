Семь человек, находившихся под обязательным медицинским наблюдением, пытались улететь из Новосибирска

Беглецы не дождались окончания своего медицинского наблюдения и пытались улететь в Москву, Санкт-Петербург, Якутск и Хабаровск. Всех их задержали прямо в аэропорту Толмачево. Нарушителям самоизоляции грозит штраф от 15000 до 40000 рублей. Всего по данной статье протоколы составлены в отношении 72 людей, общая сумма, которую они должны будут выплатить государству — 795,1 тыс. рублей.