Клинический госпиталь «АВИЦЕННА» объявляет в Инстаграм аналог «Бессмертного полка»: акцию «Врач - на все времена!»

Уже очень скоро наша страна будет отмечать важную и значимую дату нашей истории — 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Врачи рисковали жизнью наравне со своими боевыми товарищами. Из 700 тысяч военных медиков погибло больше 87 тысяч.

Девушки-санитарки на хрупких плечах выносили раненых бойцов. Медицинский персонал госпиталей работал сутками, не покидая больных. Фармацевты делали все возможное, чтобы обеспечить фронт лекарствами.

Благодаря советским медикам было спасено более 22 миллионов бойцов. Около 70% раненых были вылечены и вернулись к полноценной жизни.

Особую роль в оказании медицинской помощи играли эвакуационные глубокие тыловые госпитали. В Новосибирске в первые месяцы войны было организовано 26, потом их количество превысило 35. В районах области располагалось более 30 эвакогоспиталей.

80 санитарных поездов курсировало между фронтом и Сибирью.

В новосибирских госпиталях было проведено 55 тысяч хирургических операций. По неполным данным, более 218 тысяч солдат остались живы благодаря усилиям новосибирских врачей.

Если у вас в семье есть или был медик — врач, медбрат, медсестра, фармацевт, — который участвовал в Великой Отечественной войне на фронте или в тылу:

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