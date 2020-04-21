В Новосибирске официально изменили порядок выплаты пособия по безработице

Постановление официально вступило в силу с 17 апреля 2020 года. Все, уволенные после 1 марта и признанные безработными, вне зависимости от их дохода на предыдущей работе, получат максимальное возможное пособие на три месяца на период с 1 апреля по 30 июня. Если у обратившихся есть несовершеннолетние дети, то одному из родителей в этот период пособие по безработице будет увеличено из расчета по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка.



Зарегистрироваться как безработному можно в упрощенном режиме на портале «Работа в России». Не нужно предоставлять копии трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя — необходимо только дистанционно подать заявление на портале «Работа в России» и составить резюме.

Необходимую информацию центры занятости будут уточнять путем межведомственного взаимодействия. Такой порядок будет действовать до 31 декабря 2020 года.