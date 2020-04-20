Создали карту, которая рассказывает о вкладе жителей Новосибирской области в победу в Великой Отечественной войне

На интерактивной карте в графическом формате представлена информация о вкладе каждого района Новосибирской области в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Здесь обозначена информация о количестве Героев Советского Союза и Полных кавалеров Ордена Славы из числа жителей района, общем количестве призванных на фронт, отправленной с территории конкретного района на фронт стратегической продукции и многое другое. Информацию собирали по материалам из музеев муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, а также «Музея Новосибирска».



