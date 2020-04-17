В Правительстве региона проходит серия «горячих линий» для поддержки граждан и предпринимателей в период пандемии коронавируса

И.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников рассказал, что разработанное министерством экономического развития региона методическое пособие поможет определиться с наиболее подходящими мерами поддержки по налогам, кредитам, отсрочкам платежей, получить информацию о работе региональных гарантийных фондов.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров рассказал о работе «горячей линии» центра «Мой бизнес» и напомнил ее номер: 8-800-600-34-07.

«Через «горячую линию» центра «Мой бизнес», которая ежедневно принимает от 50 до 250 звонков, мы постараемся ответить на все вопросы предпринимателей. Кроме того, региональным Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства и Фондом микрофинансирования разработанные специальные продукты антикризисной поддержки. Это новая скоринговая программа максимально сокращенного времени обработки заявок от предпринимателей на поручительство по кредитам. Также до 300 тысяч рублей увеличена сумма микрозайма на пополнение оборотных средств и до 300 тысяч увеличена возможная сумма займа без залога. Также будут продлены сроки по выплатам кредитов».

«В случае возникновения у гражданина трудной жизненной ситуации, у нас есть механизмы адресного реагирования. В каждой конкретной ситуации мы рассматриваем все возможности оказания материальной помощи, либо натуральной помощи продуктовыми наборами. При обращении, конечно, нужно будет подтвердить отсутствие дохода, либо уровень дохода ниже прожиточного минимума, в рамках областного законодательства», — пояснил начальник отдела социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Дмитрий Радич.

Он подчеркнул, что центры социальной поддержки населения Новосибирской области работают в штатном режиме, прием осуществляется по предварительной записи, чтобы исключить случаи скопления людей. Подать заявление для получения услуг можно через единый портал госуслуг или по телефонам центров социальной поддержки населения. В беззаявительном порядке продлеваются ежемесячные выплаты семьям с детьми, у которых окончание выплатного периода приходится на период с апреля по сентябрь 2020 года: ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, на третьего и последующих детей из числа многодетных семей

Автоматическое продление без подачи заявления и документов касается и ежемесячных денежных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, если в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года ребенок достигнет возраста одного года или двух лет.

Если срок предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года, субсидия пролонгируется на следующие полгода в том же размере.

Получить необходимую консультацию специалиста министерства труда и социального развития Новосибирской области можно по телефону горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области 8-800-100-00-82.



