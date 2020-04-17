Жителей Новосибирска попросили поделиться семейными историями, связанными с Великой Отечественной войной

Это могут быть истории удивительных знакомств, встреч и расставаний, вещей и писем. За каждой из них – биография человека, который воевал на фронте или трудился в тылу, или же был в годы войны совсем маленьким. В проекте могут принимать участие семейные истории жителей Новосибирской области о военных годах, эвакуации, жизни тыла и жизни после войны. Их можно высылать на электронный адрес: katyabis@yandex.ru.

В настоящее время из районов Новосибирской области для участия в проекте уже прислано более восьмидесяти историй, часть которых будет опубликована на сайте Дирекции фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ Новосибирской области в специальном разделе.