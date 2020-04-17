Серия благотворительных мероприятий из-за коронавируса перешла в новый формат

Организаторы приготовили специальные наборы: цветы, вазу-скорлупку, декор и все необходимое для создания флористического чуда. Онлайн-формат даже позволил расшириться — обычно на оффлайн-встречи могут попасть только порядка пятнадцати человек. Заказать набор можно через Instagram проекта. Все собранные средства будут переданы в благотворительный фонд «Даун Синдром».

Проект «Это завтрак!» и его продолжение «Это цветы» существует с 2017 года. За это время прошло более двадцати встреч, и были достигнуты видимые результаты в области развития, социализации, профориентации и трудоустройства подростков и ребят старше 18 лет с синдромом Дауна.