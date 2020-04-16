Еще одна супружеская пара попыталась сбежать из самоизоляции в Новосибирске

26 марта супружеская пара прилетела из-за рубежа в Новосибирск. Ей было выдано предписание находиться под обязательным двухнедельным медицинским наблюдением по в квартире друзей в Заельцовском районе. Окончания своего карантинного срока супруги не дождались и решили улететь домой в Магадан. Они купили билеты и приехали в аэропорт Толмачево поздним вечером 5 апреля, где их задержали сотрудники управления на транспорте МВД России. Из-за того, что муж и жена нарушили режим самоизоляции и подвергли опасности других людей, им были присуждены штрафы и продолжение карантина в Новосибирске.



