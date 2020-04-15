Владимир Путин пообещал дополнительную безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу в наиболее пострадавших отраслях

К этим сферам президент отнес компании, занимающиеся реализацией товаров народного потребления, питания, работающие в сфере туризма, гостиничного дела, авиакомпании. Путин огласил на совещании следующие решения:

Предложить компаниям из пострадавших отраслей дополнительную безвозмездную помощь от государства для решения текущих самых неотложных задач — зарплаты работников, сохранение их уровня в апреле и мае. Помощь будет рассчитываться, исходя из количества работников Компании должны сохранить не менее 90% занятости на 1 апреля 2020 года — такие будут получать по 12130 рублей на сорудника в месяц. Путин пояснил, что получение этой помощи должно быть организовано так, чтобы оно было «удобным для бизнеса, дистанционным, без очередей и спешки».

Выдать компаниям из списка беспроцентные кредиты от государства на шесть месяцев. 75% кредитов будет обеспечено гарантиями Внешэкономбанка, что снизит риски для коммерческих банков, и сделает кредиты доступнее.

Доработать список важных для национальной экономики компаний. Предусмотреть новый кредитный продукт — льготный кредит на пополнение обротных средств, для закупки сырья и комплектующих. Ставка по кредитам будет субсидирована государством — она будет на 6% ниже рыночной.

Отправить дополнительную помощь регионам на сумму в двести миллиардов рублей для обеспечения их стабильности. Новые ресурсы субъекты смогут использовать гибко, по своим потребностям.