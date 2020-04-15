Побег из Новосибирска: за нарушение режима самоизоляции наказали семейную пару

Пара прилетела из северной столицы в Новосибирск, где ей было выдано предписание не покидать дом в течение четырнадцати дней. Однако супруги не дождались окончания медицинского наблюдения, сбежали из-под него и пришли в отдел по вопросам миграции в местном отделении полиции, чтобы выписаться из ранее проданной квартиры. Они планировали уехать из Новосибирска и вернуться в Санкт-Петербург, супруги уже были купили авиабилеты. Но дерзкий план не увенчался успехом — нарушителей задержали сотрудники полиции. Теперь паре грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, а также принудительное помещение в обсерватор — решения будут приняты судом.