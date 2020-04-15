Православные храмы Новосибирска закрыли на время пандемии коронавируса

Временно внутрь храмов будут пускать только священнослужителей и тех, чье присутствие требуется для совершения богослужений и функционирования зданий. Такое решение было принято Главным Государственным санитарным врачом по Новосибирской области в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Новосибирская митрополия обратилась к верующим: «Просим вас с пониманием отнестись к требованиям санитарно-эпидемиологических служб, оставаться дома, совершая усердную домашнюю молитву и участвуя в богослужениях при их видеотрансляции».