Владимир Путин на совещании 13 апреля: «Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм»

Регионы попросили серьезнее относиться к режиму самоизоляции.

Президент заявил: «Мы видим с вами, что обстановка меняется ежедневно, но не в лучшую сторону. Увеличилось число тяжелых протеканий болезни». Он сообщил, что к борьбе с коронавирусом необходимо подключить профильные медицинские вузы и училища, обеспечить врачей всеми средствами безопасности и, при необходимости, привлечь возможности возможности Министерства обороны.

Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ сообщила: «Мы очень четко следим, как развивается ситуация в мире. И поскольку мир вступил в эту борьбу раньше, чем Россия, то мы могли видеть и корректировать свои меры исходя из того, как ситуация там развивалась. В России нарастание началось с 16 марта. К этой дате прошло два инкубационных периода. Мы рассматриваем эту неделю и начало следующей недели для Москвы и области как период, в который пройдет нарастание заболевания. Мы бы хотели, чтобы нарастание превратилось в плато». По ее мнению, в этом поможет режим самоизоляции, который соблюдают не все регионы страны.

На прошлой неделе зарегистрирована тест-система, которая определяет наличие антител к коронавирусу. В ближайшее время эти тесты поступят в Москву, их будут делать медперсоналу, чтобы понять, кто уже переболел.