Новый механизм выдачи пособия по безработице в Новосибирске: что изменилось, и как его оформить

Чтобы гражданина признали безработным, ему необязательно идти в центр занятости — достаточно направить электронное заявление на портал «Работа в России»;

Для оформления достаточно заявления и резюме — не нужно предоставлять копию трудовой книжки, приказа об увольнении и справку о среднемесячном заработке от предыдущего работодателя;

Посещать центр занятости, чтобы узнавать о вакансиях и отчитываться о собеседованиях, не нужно — варианты вакансий будут поступать в личный кабинет;

На одиннадцатый день после постановки на учет будет начислено пособие, если работу найти не удалось.

Механизм будет действовать до 31 декабря 2020 года, максимальный размер пособия по безработице — 12130 рублей.