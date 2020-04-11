Как губернатор и обещал, правительство расширило список организаций, которым разрещено работать во время пандемии коронавируса.
Срочные новости: салонам красоты в Новосибирске разрешили открыться! Читайте полный текст постановления, чтобы узнать, кто еще пойдет на работу 13 апреля
Вслед за строительством и промышленностью в Новосибирске возобновляют деятельность предприятия, работающие в сфере растениеводства, животноводства и сельского хозяйства, складские комплексы, организации, занимающиеся продажами и ремонтом автомобильного транспорта, почтовые отделения и компании сферы телекоммуникаций, предприятия по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, организации, занимающиеся уборкой зданий и помещений, а также парикмахерские и салоны красоты, предприятия химчистки и стирки.
Согласно информации от Минпромторга НСО, руководителям организаций нужно:
- Сообщить о намерении выйти на работу в письменной форме или в форме электронного документа в местные администрации муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, на территории которых возобновляется деятельность предприятия
- Указать количество планируемых к выходу работников
- Обеспечить санитарно-противоэпидемическую (профилактическую) безопасность, необходимую для недопущения распространения COVID-19, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами РФ.
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