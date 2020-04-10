Правительство запретило торговать медицинскими масками

Постановлением правительства РФ №431 от 03.04.2020 установлен «запрещенный» для свободной продажи список товаров: фильтрующие респираторы, медицинские маски; перчатки; марля; одноразовые медицинские комплекты из нетканых материалов; защитные комплекты одежды; индивидуальные медицинские комплекты гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной и первой помощи. Со дня опубликования документа (6 апреля) на каждом этапе продаж цена на эти изделия может повышаться не более чем на 10%, что касается и товаров, произведенных до этой даты. Кроме того, наценка в аптеках не должна превышать 10 копеек за единицу товара. Ограничение действует с момента опубликования документа в течение 90 дней.

Это ограничение касается всех организаций и физических лиц, за исключением аптек и других торговых точек, у которых есть лицензия на осуществление фармацевтической деятельности.

Но не волнуйтесь: если маски не зарегистрированы, как медицинское изделие, а только служат барьером при кашле и чихании, это постановление их не коснется.