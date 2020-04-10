Губернатор Андрей Травников и Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим обратились к жителям Новосибирска в преддверии христианских праздников.

В обращении от 10 апреля говорится: «Дорогие друзья! Жители города Новосибирска и Новосибирской области! В нашем регионе сложились добрые и уважительные отношения к духовно-нравственным традициям. Особо это важно в преддверии великих христианских праздников Вербного воскресенья и Пасхи Христовой. Никаких препятствий для посещения храмов чиниться не будет. Но, в то же время, учитывая сложившиеся обстоятельства, мы напоминаем вам об опасности заражения коронавирусной инфекцией, особенно при большом количестве народа. Если же вы, несмотря на все наши предупреждения, имеете желание посетить храмы, то это необходимо сделать с соблюдением всех санитарных противоэпидемиологических норм».