Делал ли Андрей Травников тест на коронавирус, и когда откроются парикмахерские?

После того, как в Новосибирске был обнаружен один «непривозной» случай коронавируса, жители города обеспокоены, что их может быть больше, и власти могут скрывать информацию. Так ли это?



Травников заверил, что официальные данные по городу точны и правдивы. Власти мониторят не только контакты заболевших, но и отслеживают «очаги» заболеваний ОРВИ и гриппом — например, в рамках одного коллектива. На сегодняшний день из восемнадцати больных коронавирусом в Новосибирской области десять уже выздоровели и отпущены домой. Сам губернатор тест на коронавирус не делал, но внимательно следит за своим самочувствием и соблюдает меры предосторожности.



Можно ли ехать на дачу?



Травников разрешил открыть дачный сезон, но порекомендовал не ездить из города и обратно в город, а, по возможности, самоизолироваться на дачном участке. По поводу самоизоляции губернатор отметил, что «за каждым не закрепишь полицейского или контролера» и в очередной раз попросил жителей города проявить сознательность и заявил, что власти планируют «действовать без перегибов» и наказывать только за самые вопиющие случаи нарушения режима, например, за посещение мест массового скопления людей. Границы области власти закрывать не планируют.



Когда откроются парикмахерские?



Травников сообщил, что уже на этой неделе к списку организаций, которым разрешено работать, добавились промышленность и строительство, и местные власти готовы расширять этот список и далее. Тем не менее, решения будут зависеть от эпидемиологической обстановки в области, и сейчас есть определенные опасения из-за сегодняшнего скачка количества заболевших, поэтому пока обстановка остается без изменений. Сегодня был принят план помощи бизнесу и гражданам, и правительство готово увеличивать поддержку.



Когда будет разработана вакцина от коронавируса?



Губернатор сообщил, что несмотря на то, что «Вектор» уже почти готов перейти к испытанию вакцины на добровольцах, нельзя преувеличивать ее значение — нужно помнить, что «вакцины работают в сочетании с карантинными мерами».