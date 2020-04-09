Губернатор Травников подписал антикризисный план поддержки региональной экономики

Травников заявил: «Важный принцип плана — не распылять ресурсы, а целенаправленно помочь в первую очередь тем, кто сегодня оказался в максимально непростых условиях. Уверен, что наши региональные меры органично дополнят мероприятия по защите экономики, утвержденные на федеральном уровне».

Поддержку в первую очередь получат предприятия и организации, которые не станут увольнять людей в сложных экономических условиях.

Поддержка экономики совместно с правительством РФ

— Продление на 6 месяцев для налогоплательщиков, отнесенных к субъектам МСП и осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях, сроков уплаты налогов и авансовых платежей по налогам (за исключением НДС), включая сроки уплаты налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами.

— Проработка вопроса продления на 6 месяцев сроков уплаты региональных налогов и авансовых платежей по налогам, включая сроки уплаты налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, для налогоплательщиков, отнесенных к субъектам МСП и осуществляющих деятельность в отраслях, не включенных в список пострадавших (ОКВЭД 47.78).

— Продление на 6 месяцев для микропредприятий, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях, сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

— Снижение до 15% совокупного размера тарифов страховых взносов (в государственные внебюджетные фонды), применяемых субъектами МСП в отношении части выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц (превышающих МРОТ).

— Предоставление субъектам МСП, осуществляющим деятельность в пострадавших отраслях, отсрочки по кредитам на срок до 6 месяцев.

— Предоставление субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в пострадавших отраслях, краткосрочных целевых кредитов и займов на льготных условиях (по ставке 0%) для выплаты заработной платы (при условии сохранения коллектива).

— Введение моратория на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов.

Общие региональные мероприятия по поддержке экономики

До 1.05.2020

— Приостановление проверок контрольно-надзорных органов за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.

До 31.12.2020

— Открытие постоянной горячей линии поддержки организаций на базе Центра «Мой бизнес», организация анкетирования.

— Создание межведомственной комиссии по поддержанию финансовой стабильности и сохранению занятости в организациях Новосибирской области во главе с заместителем губернатора Новосибирской области Семкой С.Н.

— Запуск программы Фонда поддержки МСП (гарантийного фонда региона) без повторного андеррайтинга (поручительство на одного заемщика от 5 млн руб. до 15 млн руб.).

— Запуск скоринговой программы Фонда поддержки МСП (гарантийного фонда региона) (поручительства до 5 млн руб., максимальный объем поручительства до 50%, рассмотрение заявки до 1 дня, минимальный пакет документов (чек-лист), стоимость поручительства 1% годовых).

— Запуск упрощенной программы Фонда поддержки МСП (гарантийного фонда) (поручительство до 25 млн руб., максимальный объем поручительства до 50%, рассмотрение заявки до 1 дня, минимальный пакет документов, стоимость поручительства 1% годовых).

— Запуск Фондом микрофинансирования области рассмотрения заявок субъектов МСП на изменение графиков гашения основного долга в части продления сроков микрозайма до 3 лет (в случае, если срок действующего договора не превышает 3 года), переноса сроков гашения на более поздние (в случае, если договор заключен на 3 года).

— Увеличение Фондом микрофинансирования максимально возможной суммы микрозайма на цели пополнения оборотных средств (с 200 тыс. руб. на 1 работающего при численности не более 3-х человек до 300 тыс. руб.).

— Увеличение Фондом микрофинансирования максимальной возможной суммы микрозайма без залога (со 100 тыс. руб. до 200-300 тыс. руб. для наиболее пострадавших отраслей).

— Введение отсрочки уплаты арендных платежей для арендаторов государственного и муниципального имущества, включая земельные ресурсы.

— Внесение изменений в постановление правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области» в части дополнения перечня товаров первой необходимости, на которые не распространяются ограничения согласно распоряжению Правительства РФ № 726-р и распоряжению правительства Новосибирской области № 98-р.

— Принятие мер, направленных на увеличение доли закупок для государственных и муниципальных нужд у субъектов СМП в 2020 г. и изменения планов таких закупок с максимально возможной их концентрацией в первом полугодии 2020 г.

— Организация взаимодействия комиссии по поддержке экономики с ресурсоснабжающими организациями, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

— Организация мониторинга финансово-экономического состояния системообразующих организаций, включая проведение стресс-тестирования их финансовой устойчивости.

Поддержку в первую очередь получат предприятия и организации, которые не станут увольнять людей в сложных экономических условиях

Поддержка занятости до 31.12.2020 г.

— Частичное (50% размера среднемесячной начисленной заработной платы в Новосибирской области за 2019 г.) возмещение (субсидия) работодателям расходов на оплату труда работников из числа уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных граждан.

— Оказание единовременной финансовой помощи потерявшим работу гражданам на организацию малого предпринимательства и самостоятельной занятости.

— Содействие гражданам, открывшим собственное дело при содействии государственных учреждений занятости населения в создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (компенсация расходов).

— Прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования безработных граждан.

— Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста.

— Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин, имеющих детей дошкольного возраста.

— Проведение оплачиваемых общественных работ для граждан, признанных в установленном порядке безработными, и граждан, ищущих работу.

— Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно); беженцы и вынужденные переселенцы; граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые.

— Переобучение, повышение квалификации работников предприятий — участников региональных проектов в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда.