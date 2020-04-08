Обращение Владимира Путина 8 апреля: публикуем основные моменты

Президент поручил Минфину обеспечить регионам гибкость и свободу маневра в распределении средств на противодействие коронавирусу.

Для медиков вводятся повышенные страховые гарантии — как для военных. Медицинский персонал получит дополительные выплаты: врачам — по 80 тысяч. рублей, фельдшерам — по 50 тысяч рублей, для младшего медперсонала — по 25 тысяч рублей в месяц. Водители экипажей машин — по 25 тысяч рублей в месяц.

Нельзя массово ограничивать работу предприятий, останавливать сообщение между регионами. Нужен четкий перечень организаций, которые остановлены из-за повышенных рисков, остальным разрешить работу.

Экстренная помощь малому и среднему бизнесу — отсрочка выплаты социальных взносов, налогов, на полгода. Платежи можно будет делать по частям на протяжении года. Правительству поручено в пятидневный срок подготовить программу по сохранению и поддержке бизнеса.

Для тех, кто временно признан безработным, при начислении выплаты на детей от трех до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.

Автоматическое начисление пособия по безработице тем, кто встал на учет после 1 марта 2020, не менее, чем на три месяца в размере МРОТ — 12 тысяч 130 рублей.

Также Владимир Путин заявил, что определяющими для эпидемиологической обстановки нашей страны будут ближайшие две-три недели: «Понимаю, что уже накопились усталость, серьезный груз финансовых, бытовых, других житейских проблем. Нарушен ваш привычный ритм жизни. Для большинства постоянно находиться в четырех стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет. Режим самоизоляции, его испытания надо непременно выдержать. От нашей дисциплины и ответственности зависит тот перелом в борьбе с инфекцией, которого мы обязаны достичь». Президент попросил всех граждан проявить гражданскую ответственность и заверил «что вместе мы все преодолеем».