В Новосибирске сел несуществующий самолет c Пхукета

Оказалось, что в сообщения СМИ закралась ошибка – рейс перепутали с другим, прибывшим из Бангкока. Туристов, застрявших на Пхукете, действительно обещали отправить домой, но уже в тайском аэропорту не пустили на посадку. В последний момент авиакомпания прислала сообщение: «Несмотря на все прилагаемые нами усилия, авиакомпании S7 Airlines отказано в разрешении на выполнение рейса из Пхукета в Новосибирск для возвращения российских путешественников. По этой причине мы вынуждены отменить рейс S7 6330 за 7 апреля. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию».

На следующее утро туристы увидели новости, что они, якобы, прилетели на родину. Пока что они остаются на Пхукете в очень непростом положении – например, некоторые из них сдали номера без возможности заселиться снова.