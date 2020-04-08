В Новосибирске зафиксировано два новых случая коронавируса

«Таким образом, количество зарегистрированных случаев в нашем регионе — 13. Круг контактов вновь выявленных пациентов установлен. Специалисты Роспотребнадзора и медицинские работники связываются с ними, чтобы поместить под медицинское наблюдение и сделать тесты», — сообщили в оперштабе.

Пять из пациентов, у которых ранее обраружили коронавирус, выписали сегодня из больницы.