Сидим дома: официально объявили размеры штрафов за нарушение режима самоизоляции в Новосибирске

По информации Правительства области, 8 апреля участковые, сотрудники ГИБДД и других служб начнут проверку соблюдения гражданами режима самоизоляции. За нарушение ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» придется заплатить штраф.

Трем гражданам уже выписали подобный на 15 тысяч рублей каждому. Первый был задержан при посещении мест массового скопления людей, в частности, продуктового магазина, второй выгуливал собаку, а третий нарушитель был задержан в Черепаново в автомобиле.

На сегодняшний день жителям Новосибирска предписывается «не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров – социальное дистанцирование, и др.». Озвученные размеры штрафов:

- на граждан в размере от 1000 до 30 000 рублей;

- на должностных лиц — от 10 000 до 50 000 рублей;

- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 000 до 50 000 рублей;

- на юридических лиц — от 100 000 до 300 000 рублей.