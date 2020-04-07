Упрощенный больничный для пожилых работников и автоматические социальные выплаты: какие новые меры приняло Министерство труда в связи с режимом самоизоляции в Новосибирске

Министерство труда сообщило, что работающие граждане старше шестидесяти пяти лет, сфера деятельности которых не предполагает удаленной работы, смогут уйти на больничный с 6 по 19 апреля. Это решение было принято, чтобы дать им возможность остаться в режиме самоизоляции. Для оформления больничного не нужны никакие подтверждающие документы – работодателю нужно будет перевести сотрудников из группы риска на удаленную работу с выплатой полной заработной платы или передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности. Оплата больничного листа придет напрямую из средств Фонда социального страхования.



Семьи с детьми автоматически получат выплаты, у которых окончание выплатного периода приходится на апрель-сентябрь 2020 года. Речь идет о ежемесячном пособии на ребенка, ежемесячной денежной выплате в размере прожиточного минимума для детей, на третьего и последующих детей из числа многодетных семей. Также без предоставления подтверждающих документов продлится ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.