 В Новосибирске возобновили работу МФЦ

Приходить в МФЦ необходимо за десять минут до начала приема. В назначенное время система электронной очереди автоматически вызовет заявителя к нужному окну.

Записаться на прием можно:

– на официальном сайте в разделе Предварительная запись;

– с помощью мобильного приложения МФЦ Новосибирской области (можно скачать в Google Play или App Store на телефон или планшет);

– по телефону Единой справочной службы: 052 (для жителей Новосибирска), 8 (383) 217-70-52 (для жителей других муниципальных образований).

Как прокомментировали в минэкономразвития региона, заявителям, у которых был назначен прием с 30 марта по 4 апреля включительно, позвонили специалисты МФЦ и записали их на прием в удобное время.