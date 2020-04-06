Прием заявителей проходит с 6 апреля в обычном режиме, но по предварительной записи.
В Новосибирске возобновили работу МФЦ
Приходить в МФЦ необходимо за десять минут до начала приема. В назначенное время система электронной очереди автоматически вызовет заявителя к нужному окну.
Записаться на прием можно:
– на официальном сайте в разделе Предварительная запись;
– с помощью мобильного приложения МФЦ Новосибирской области (можно скачать в Google Play или App Store на телефон или планшет);
– по телефону Единой справочной службы: 052 (для жителей Новосибирска), 8 (383) 217-70-52 (для жителей других муниципальных образований).
Как прокомментировали в минэкономразвития региона, заявителям, у которых был назначен прием с 30 марта по 4 апреля включительно, позвонили специалисты МФЦ и записали их на прием в удобное время.
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