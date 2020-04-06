Губернатор Андрей Травников обязал работодателей отстранять работников, приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга

С 4 апреля граждане, приехавшие на территорию Новосибирской области из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязаны соблюдать самоизоляцию.

«Всем, прибывающим из аэропортов этих городов, вручается уведомление с предписанием о необходимости соблюдения режима самоизоляции в течение двух недель. Эти граждане обязаны уведомить своих работодателей о том, что они вынуждены находиться дома. Работодатели, для обеспечения безопасности своих коллективов, обязаны отстранить таких граждан от работы и дать им возможность пройти двухнедельную самоизоляцию. В тех случаях, когда человек не имеет возможность найти безопасное место пребывания в режиме самоизоляции, по желанию человека или по решению санитарного врача возможна обсервация. Прошу руководителей на местах донести дополнительную информацию до населения на ваших территориях о том, что режим самоизоляции и жёсткие противоэпидемические мероприятия продолжаются. Также необходимо разъяснять жителям, руководителям, предпринимателям, что, в соответствии с федеральным законом №99 от 2 апреля этого года, усилена ответственность за нарушение противоэпидемических мер — вплоть до уголовной ответственности», — обратился Губернатор к главам муниципалитетов.