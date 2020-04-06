Губернатор Травников заявил, что самоизоляция в Новосибирске может закончиться через неделю

«Напомню, что решением правительства от 4 апреля режим самоизоляции продлен до 30 апреля. Тем не менее, мы готовы принять решение о прекращении этого режима, если позволит ситуация», — прокомментировал губернатор на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области.

Травников попросил министерство промышленности и торговли на этой неделе начать консультации с руководителями отраслей, которые пока простаивают из-за режима самоизоляции, чтобы выяснить, какие из них смогут начать работу в ближайшее время.