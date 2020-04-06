Правительство запретит начислять пени за неоплату коммунальных услуг

Согласно информации «Ведомостей», документ еще официально не опубликован, но уже подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным. Постановлене должно помочь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, поскольку людям не нужно будет посещать офисы поставщиков коммунальных услуг для урегулирования вопросов по оплате. Жителей Москвы и области уже осовободили от платы за капитальный ремонт, поскольку в многоквартирных домах будут прекращены все ремонтные работы.