Кредитные каникулы распространяются на ипотеку до полутора миллиона рублей, на автокредит до шестисот тысяч, на потребительские кредиты для физических лиц менее двухсот пятидесяти тысяч, на кредитные карты для физлиц до ста тысяч. Индивидуальные предприниматели могут оформить кредитные каникулы для потребительского кредита, если его сумма не превышает триста тысяч рублей.



Банк готов предложить клиентам гибкие программы реструктуризации в зависимости от конкретной ситуации заемщика. Сейчас для оформления отсрочки обращаются, в основном те, кто не не могут предоставить справки об ухудшении финансового положения, поэтому одобряется только каждая десятая заявка.