Оперативный штаб: в Новосибирской области выявлено одиннадцать случаев заражения коронавирусом

Инфицированный мужчина в последнее время не был за границей и прилетел в «Толмачево» из Москвы. Изначально пациент указал неправильную дату прилета 26 марта, но Роспотребнадзор уточнил списки — одиннадцатый прибыл в Новосибирск 28 марта.

Под медицинским наблюдением остаются 4 418 жителей региона. 5 020 человек уже снято с наблюдения.