Правительство Новосибирской области готовит антикризисный план

«В соответствии с федеральным планом разрабатываются меры господдержки в сфере налоговых преференций, отсрочек по выплатам кредитов для бизнесменов по основному долгу на шесть месяцев, отсрочек по социальным платежам для микропредприятий, снижения социальных платежей с 30 до 15% для предприятий малого и среднего бизнеса. В настоящее время самое важное – сохранить рабочие места, в этой связи господдержку, в первую очередь получат те предприятия и организации, которые сохранят рабочие места, и не будут увольнять людей. В том числе компаниям предполагается предоставлять специальные беспроцентные кредиты на выплату заработной платы сотрудникам», — сообщил и.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

До 1 мая приостановлены проверки региональных контрольно-надзорных органов, за исключением проверок, которые касаются вопросов жизни и здоровья граждан.

Также власти прорабатывают расширение программ Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства и Фонда микрофинансирования и введение отсрочки уплаты арендных платежей для арендаторов государственного и муниципального имущества. В список для оказания первоочередной адресной поддержки вошли предприятия в сфере авиа- и автоперевозок, культуры, досуга и развлечений, туристической, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, гостиничного бизнеса, общественного питания, дополнительного образования, компании, осуществляющие деятельность по организации конференций и выставок и по предоставлению бытовых услуг населению.