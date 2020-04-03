Оперативный штаб: на 3 апреля новых случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области не зафиксировано

За минувшие сутки новых случаев заражения коронавирусом нет, две пациентки уже здоровы, а карантин закончен для 2690 человек.

Жителям Новосибирской области рекомендуют принимать те же меры, что и при профилактике ОРВИ и гриппа: регулярно мыть руки, полноценно сбалансированно питаться, избегать большого скопления народа, заниматься физическими нагрузками, проветривать помещения, регулярно проводить влажную уборку. Если ощущается недомогание после возвращения из стран, где зафиксирована вспышка заболевания, рекомендовано незамедлительно обратиться в медицинскую организацию.

Актуальную информацию о мерах по борьбе с распространением инфекции и предоставляемой поддержке и помощи можно получить на официальном сайте http://стопкоронавирус.рф и телефонной горячей линии 8-800-2000-112. Также создан специальный сайт с официальной информацией по ситуации с коронавирусом в Новосибирской области.