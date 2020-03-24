Мэрия Новосибирска ищет добровольцев для помощи пожилым

Сейчас с муниципальными службами акивно сотрудничают почти шестьсот пятьдесят человек. «Медики в разных странах пришли к выводу, что в зоне риска находятся люди старше семидесяти лет, у которых отмечается тяжелое протекание болезни. Поэтому необходимо вводить дополнительные профилактические меры, которые позволят минимизировать риск заражения коронавирусом пожилых горожан. Главная мера защиты — это режим карантина, минимизация поездок, походов в магазины и аптеки. В соблюдении этих мер предосторожности пожилым горожанам могут помочь волонтеры. У наших социальных служб есть хороший опыт сотрудничества с добровольцами, они помогают обслуживать пожилых людей на дому», — уверен мэр.

Желающие принять участие в этом движении могут позвонить по телефону городской социальной справочной службы 375-87-87. Напомним, 19 марта на территории Новосибирска введен режим повышенной готовности, согласно которому в городе не рекомендуется проводить массовые мероприятия с участием более пятидесяти человек.