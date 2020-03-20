япротивпаники: омский предприниматель запустил флешмоб, призывающий не преувеличивать масштаб последствий пандемии коронавируса

Каждый снимок обычно сопровождают подписи на разных языках: русском, английском и китайском. В первую очередь Михаил Деревянко призвал покупателей перестать скупать продукты и делать их запасы у себя дома. По мнению бизнесмена, жители города сами ухудшают ситуацию, ведь ритейлеры, чувствуя спрос и ажиотаж, могут начать поднимать цены. «Хорошо, я понимаю, что люди начинают беспокоится о том, что может быть проблема с продуктами, и запасаются ими впрок. Но зачем выставлять это на всеобщее обозрение, зачем выкладывать видео того, как люди нагружают полные машины продуктов? Зачем снимать фото пустых витрин? Неужели люди не понимают, что тем самым они только ухудшают ситуацию?», -― написал Деревянко.

Он заметил, что пока в его родном Омске нет проблем с поставкой продуктов и призвал пользователей соцсетей поддержать флешмоб #япротивпаники и выкладывать с таким хештегом хорошие новости о ситуации в своем городе. «Давайте внесем хоть небольшую нотку позитива в текущую ситуацию вместо деструктива», -― написал Деревянко на своей странице.