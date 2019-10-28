Новосибирские активисты собрали деньги на мобильную связь для орлов

Оборудование отсылает информацию с помощью СМС, и международный роуминг, в зоне которого оказались несколько орлов, исчерпал бюджет проекта. За сутки неравнодушные собрали несколько десятков тысяч рублей для оплаты сообщений с координатами птиц, перемещения которых отслеживают орнитологи из новосибирского «Центра реабилитации диких животных». Цель исследования — изучить основные пути миграции хищников и выявить угрозы на их пути. «У нас воистину уникальное общество и самые отзывчивые люди! Спасибо всем огромное за интерес и поддержку! Орлы на связи!», — поблагодарили ученые. Следить за путешествием орлов можно на специальном сайте.