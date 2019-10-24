Система экологического мониторинга студентов НГТУ НЭТИ поможет избавить Кузбасс от угольной пыли

Программно-аппаратный комплекс WDAS позволяет дистанционно собирать и передавать на сервер данные заказчика о загрязнении в режиме реального времени при помощи беспроводной связи.

Первые полевые испытания проходили на угольных разрезах Кемеровской области. Их результат показал, что система выводит актуальные показатели концентрации мелких, средних и крупных частиц в воздухе и в режиме реального времени передает информацию в центр мониторинга. Разработчики уже предоставили первые данные исследования пылевого загрязнения при ведении взрывных горных работ (особенно при массовых взрывах). В отличие от существующих на рынке устройств, новая система ведет сбор данных на сервер автоматически и работает автономно без подключения к электросети. Ее можно применять не только в сфере экологии, но и в строительстве, сельском хозяйстве и энергетике.