Новосибирские археологи открыли вакансию для кота

Археологический отряд ИАЭТ СО РАН расположился в поселке Сарапулка, где он обеспечивает сохранность стоянки в зоне строительства автомобильного моста, который соединит Мошковский и Тогучинский районы. Ученым уже удалось найти фрагменты керамической посуды, предположительно 7-8 века. Всего им предстоит обследовать территорию площадью почти две тысячи квадратных метров. Работа коту найдется на протяжение примерно трех недель. Если улов мышек будет невелик, то археологи пообещали его подкармливать и даже гладить.