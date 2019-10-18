В честь микроминиатюриста Анискина назвали жучка

Новый вид жука открыл доктор биологических наук Андрей Легалов из Института систематики и экологии животных СО РАН. Он носит имя Cenocephalus aniskini Legalov, sp. nov. Легалов специализируется на изучении насекомых, найденных в янтаре и отпечатках.Ученый обратился за помощью у Анискину, чтобы тот помог ему определить происхождение янтаря, в котором был заключен жучок. С помощью лазерно-индуцированной флюоресценци удалось выяснить, что образец балтийский, а не бирманский или доминиканский. Сейчас ученый ждет выхода научной статьи, в которой описан жук – после этого можно будет говорить об официальном признании открытия нового вида. На голове Cenocephalus aniskini расположен пучок волос, похожий на шапочку.