Стартап выпускницы НГТУ НЭТИ вошел в число лучших на международном технофоруме в Стамбуле

Pharma.Global стала победителем престижного технофорума Take Off, ежегодно проходящего в Турции. Наставники и эксперты отбирают пятьсот международных стартапов, охватывающих наиболее важные секторы и отрасли, затем формируют шорт-лист из пятидесяти участников, из которых определяют победителя, а затем и пятнадцать фаворитов.

«Наша компания прошла серьёзный отбор среди стартапов, уверенно вошла в число лидеров Take Off в Стамбуле. Это говорит о том, что в принципе «боли» внутри систем здравоохранения, что у нас, в России, что на Ближнем Востоке, одни и те же и что наши технологии действительно могут помочь их решить и сократить издержки внутри товаропроводящей цепи, сделав товары аптечного ассортимента доступнее для людей», — рассказала основатель, выпускница НГТУ НЭТИ Елена Ватутина. Pharma.Global внедряет перечень диджитал-решений для международной фармотрасли.



