Музей Новосибирска участвует в проекте «Аэродинамика мечты»

«Аэродинамика мечты», посвящена шестидесятилетию исторического события: 7 октября 1959 года советская космическая станция «Луна-3» сфотографировала для человечества невидимую сторону Луны. Проект проедет через всю страну — от Калининграда до Владивостока. Ее участники побывают в местах, связанных с биографиями открывателей космоса и попытаются соединить историю инженерно-технических открытий с историями людей, которые смогли реализовать глобальную мечту человечества.

Большинство из них — теоретики, конструкторы, лётчики — родились в обычных деревнях и небольших городках России, Украины, Польши. «Порой их родители даже не знали грамоты, а сами они часть жизни провели в лагерях, но, несмотря на все трудности, смогли освоить сложнейшие технологии и осуществить невероятное», — говорит соавтор проекта, директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

По пути участники экспедиции будут проводить фестивали «Шестой океан — шестое чувство», объединяющие мечтателей и изобретателей из разных регионов страны и мира: от любителей бумажных змеев, авиамоделей, дронов, самолетов до футурологии, фантастики, современного искусства, музыкальных, музейных, социальных и иных экспериментов.