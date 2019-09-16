Инженеры НГТУ НЭТИ создадут сеть зарядок для электромобилей на базе подстанций для троллейбусов и трамваев

Идея проекта в том, что сеть электрозарядных станций можно достаточно быстро развернуть за счет модернизации существующей инфраструктуры электроснабжения городского транспорта. Инженеры НГТУ НЭТИ исследовали режим работы тяговых подстанций, и выяснили, что подключить их можно без перегрузки системы электроснабжения.

«В производстве накопителей энергии сейчас происходит революция. Китай производит более ста тысяч электробусов в год на протяжении последних четырех лет. Норвежцы в этом году купили 70 % электромобилей и гибридов, а с 2025 года продажа автомобилей в Норвегии будет запрещена, и уже более десяти стран подписали подобные законопроекты на период с тридцатые по сороковые годы. Очевидно, что в ближайшее десятилетие электромобилизация будет носить массовый характер по всему миру. А значит, уже сегодня надо активно заниматься инфраструктурой для заряда электромобилей. Наш регион может стать лидером в направлении создания электротранспортных средств, у нас есть сильный научный потенциал, инновационные фирмы, предприятия, способные серийно выпускать тяговые электроприводы и электрозарядные станции», — рассказал участник проекта Александр Штанг.