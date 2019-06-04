Новосибирских натуралистов попросили дополнить Красную книгу

В Красной книге области сто пятьдесят восемь видов животных и почти двести видов растений, лишайников и грибов, но имеющихся сведений по состоянию природных популяций охраняемых видов недостаточно. Данные по почти половине видов не обновлялись десять лет, поэтому к этой работе решили привлечь натуралистов-любителей. Участникам нужно заполнить онлайн-заявку, зарегистрироваться на платформе iNaturalist.org и выложить фото животных, растений и грибов, указав дату снимка и координаты. Красной книге можно помочь до 30 ноября 2019 года.