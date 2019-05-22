Новосибирские ученые завершили первый этап подготовки к созданию синхротрона

Документы проекта переданы в правительство — теперь самый громкий научный проект Сибири ждет финансирования.

По оценке проектного офиса СКИФ при Институте катализа Сибирского отделения РАН, речь идет о сумме в тридцать семь миллиардов рублей. Министерство образования и науки уже дало положительное заключение, полный пакет документов был направлен для участия в Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП).

Планируется, что синхротрон четвертого поколения будет построен и запущен к 2024 году. Сейчас в проекте принимают участие около тридцати научных организаций и семь вузов, которые готовят к работе выпускников и создают уникальное оборудование. Синхротрон займет площадь примерно четырнадцати футбольных полей для международных матчей, а здание для установки — около трехсот метров в диаметре и будет установлено за бетонным кольцом толщиной не менее пятидесяти метров.