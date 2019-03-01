НЭТИ в квадрате: НГТУ провел ребрендинг

На мероприятии представили новую коммуникационную стратегию, миссию и новый фирменный стиль. Базовой формой логотипа в красных и зеленых оттенках университета стал квадрат — гармония равных сторон, прямые углы одновременно говорят о стабильности, надежности, безопасности, простоте. В основе графической формы нового логотипа НГТУ: квадрат микропроцессора и бумажный самолетик, говорящий о детской мечте, которая может стать явью. Стороны квадрата символизируют передовые научные тематики NETI: new materials, energy & electronics, transport, IT (НЭТИ: новые материалы, энергетика и электроника, транспорт, интернет-технологии).

Одним из главных изменений стало возвращение университету его исторического имени «НЭТИ», которое получит новые смыслы и новые варианты расшифровки. В официальных документах он будет по-прежнему использовать название «НГТУ», а руководство предложило внести в устав вуза новое наименование: «Новосибирский государственный технический университет НЭТИ».