Морозы «Лабе» не помеха

Всего «лаборантов» ждут двадцать пять вопросов о том, как сложно, но интересно устроены мир и человек в нем. Кто изобрел рецепт «менделеевской» водки? Какова точность самой современной аппаратуры и восстанавливаются ли нервные клетки? Куда придешь, если идти по красной стрелке компаса? «Юбилейная» рубрика посвящена не только «трехмерной» таблице химических элементов, но и самым распространенным мифам вокруг химии.

На заполнение бланков с вопросами «лаборантам» дается полчаса, после чего опытные «завлабы» назовут правильные ответы и подробно разберут каждое задание. Каждый участник акции не только сразу узнает свой результат, но и получит много новой, интересной и полезной информации, помогающей скорректировать житейские заблуждения. Завлабами на площадке НГТУ выступят Сергей Владимирович Спутай, кандидат технических наук, доцент кафедры прикладной и теоретической физики физико-технического факультета НГТУ, и Михаил Харитонов — руководитель ИЦАЭ Новосибирска, выпускник факультета естественных наук НГУ. Дополнительной программой станет лекция о периодической системе научного блогера Ивана Меренкова, кандидата химических наук, сотрудника Института неорганической химии СО РАН им. академика Николаева и автора ютьюб-канала «Чуть-Чуть о Науке». Также в программе «Лабы» интерактивное и зрелищное шоу от «Простой Науки».