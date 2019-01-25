В Новосибирске покажут революционные изобретения немецких ученых

Передвижная выставка «Германия — страна изобретателей: модуль «Исследования», созданная Гёте-Институтом в сотрудничестве с Обществом Фраунгофера и Обществом Макса Планка, в течение нескольких лет путешествует всему миру. Она рассказывает о революционных изобретениях в естественнонаучной сфере — как исторических, так и инновационных технологиях. Остроумные высказывания известных ученых знакомят посетителей с семью тематическими областями: информатикой, энергетикой, коммуникацией, автомобилестроением, медициной, оптикой и новыми материалами. В каждой категории представлено по пять-шесть экспонатов, а также информационные стенды с наглядными изображениями и пояснительными текстами. Дополняют композиции фильмы и аудиостанции. Попутно посетители получат информацию о возможностях обучения и исследовательской деятельности в Германии.

Выставка открыта в Городском центре изобразительных искусств с 25 января по адресу ул. Свердлова, 13.