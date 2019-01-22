Гостей Музея природы попросили дать имя «супербыку»

Именно его не хватало в коллекции экспозиции «Ледниковый период», где собрана мегафауна Сибири. Новый экспонат состоит из костей нескольких животных, найденных на территории области. Первобытный бизон – огромный древний бык, покрытый густой шерстью – типичный обитатель холодных степей Ледниковой эпохи. Отдельные особи бизонов весили свыше 2 тонн, а расстояние между концами рогов достигало 2 метров. В эпоху плейстоцена огромные стада первобытных бизонов паслись на тундростепных и степных равнинах Северной Америки и Евразии. Питались эти гиганты травянистой растительностью, зимой добывая ее из-под снега. С наступлением потепления около 10 тысяч лет назад бизоны стали вымирать и постепенно исчезли. Из ныне существующих видов ближайшими родственниками первобытных бизонов являются американские бизоны и европейские зубры.

«По традиции все экспонаты музейного «мамонтового комплекса» получают имена. На этот раз Музей природы предлагает посетителям выбрать мужское имя для «новичка»», — рассказали сотрудники. Свой вариант можно предложить в группе ВКонтакте в комментариях, либо сообщением.