Новосибирскую консерваторию возглавил новый ректор

Константина Курленю сменила музыковед Жанна Лавелина.

О назначении Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки сообщила на своем сайте. До новой должности Жанна Лавелина была заведующей кафедрой теории музыки. По информации Министерства культуры, кадровая перестановка планировалась давно.

Жанне Лавелиной сорок два года году. Она выпускница теоретико-композиторского факультета, а в 2003 — окончила аспирантуру Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки. На кафедру теории музыки Жанна пришла с 2002 года, а возглавляла её с 2015 года.