«Молекулярный бар» и химическое шоу: В НГТУ открывается новый центр

После почти трех работы без своей площадки, ИЦАЭ Новосибирска вновь получит собственные помещения с интерактивным видеозалом, уникальными экспонатами и небольшим лекторием.

Открытие Информационного центра по атомной энергии пройдет в рамках фестиваля науки «КСТАТИ. Горизонт событий» 26 сентября. В честь этого в 14 часов состоится мастер-класс «Город как учебник» для преподавателей школ и вузов — кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории социокультурных образовательных практик Института системных проектов МГПУ Анастасия Россинская представит несколько кейсов использования в учебном процессе городской среды. Основная концепция: научиться рассматривать город как источник и ресурс для образования. Также в день открытия гостей церемонии ожидают праздничный фуршет, «молекулярный бар» и химическое шоу.