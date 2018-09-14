На месте будущего четвертого моста начали вести раскопки

На пустыре обнаружены следы захоронений, которые могут быть интересны историкам.

В 18 веке на левом берегу Новосибирска располагалось село Кривощеково, под фундаментом бывшей церкви которого нашли череп и кости первых поселенцев, а также некоторые принадлежавшие им предметы. У археологов есть всего полтора месяца на то, чтобы изъять из земли все, что представляет ценность — к строительству эстакады моста планируют приступить в конце октября. Сейчас они поделили участок на квадраты и работают, несмотря на дождь. Сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Сергей Колонцов поделился: «Мы здесь нашли кирпичи с клеймами: на некоторых написана буква Ш, на других — ННГУ. Кто-то жертвовал деньги, а кто-то строительные материалы, возможно, по клейму удастся понять, кто эти люди.

Что еще мы нашли? Вот бутылочки, они, скорее всего, относятся к 1980-м годам. Вот уксусная бутылка, вот чернильница, вот из-под духов, видимо. Это интересно для тех, кто изучает быт того времени. Самое интересное для меня – это, конечно, погребения, которые мы обнаружили в ходе предварительных изысканий под фундаментом церкви. Эти останки вместе с их вещами дадут нам информацию о том, кто здесь жил и как, какие люди были, как общались, женились, воевали. Такие находки дадут очень интересный материал по ранней истории, которой вообще нигде нет».